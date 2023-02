Il Gala in onore dell'indimenticabile Rudolf Nureyev

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Domenica 19 febbraio al Teatro Arcimbldi arriva un appuntamento imperdibile per rivivere il più grande ballerino di tutti i tempi, Rudolf Nureyev, a trent’anni dalla sua scomparsa, in un Gala con grandi star della danza.

Una ballerino che ha segnato la storia della danza

Rudolf Nureyev rimane ancora oggi ineguagliato, ha segnato un’epoca dal punto di vista interpretativo e creativo nella storia della danza. Eccelso danzatore, le cui doti espressive e virtuosistiche hanno esaltato talento ed irrequieta genialità, unendosi ad un incredibile carisma ed una presenza scenica unica.

Le sue coreografie, hanno saputo infondere nuova linfa ai classici del repertorio, rivitalizzandoli con un perfetto equilibrio tra modernità e tradizione.

Nureyev ha saputo motivare alla passione per la danza e alla ricerca per la perfezione tecnica tante giovani promesse, che oggi, arricchite dal suo prezioso bagaglio artistico, gli rendono omaggio nel “Gala in onore di Rudolf Nureyev”.

Il pubblico potrà assistere ai celebri pas de deux del repertorio classico come Il Lago dei Cigni, Lo Schiaccianoci, Diana e Atteone, Don Chisciotte, Le Corsaire, La Bayadère, La Bella Addormentata nel Bosco e assoli contemporanei portati in scena da étoiles e primi ballerini provenienti dalle principali compagnie di balletto.

La stella della danza mondiale Kimin Kim

Ad arricchire la serata sarà la straordinaria partecipazione della grande stella della danza mondiale, Kimin Kim dal Teatro Mariinsky di San Pietroburgo.

Kimin Kim è sicuramente uno dei più grandi ballerini di oggi. Tecnicamente è superbo e i suoi altissimi salti, che sembra sfidino le leggi di gravità, sono assolutamente spettacolari. La sua prestanza fisica gli consente di avere sempre un controllo completo anche sui movimenti più impegnativi. Il suo fisico elegante e la sua innata musicalità, con la quale fonde con naturalezza ogni passo di danza alla melodia, gli consentono di raggiungere straordinari livelli espressivi.

La carriera

Kimin Kim è nato a Seul nel 1992 e ha iniziato a studiare danza all'età di dieci anni insieme al fratello (futuro primo ballerino del Balletto Nazionale di Seul). Ha studiato all'Università Nazionale delle Arti e tra il 2008 e il 2010 si è classificato al primo posto nei concorsi internazionali di danza a Roma (2008), Seul (2009) e Varna (2010). Nel 2011 è stato scritturato dal Balletto Mariinskij, con cui ha esordito danzando nel ruolo di Ali ne “Le Corsaire” di Marius Petipa. L'anno seguente ha vinto il primo premio al Youth America Grand Prix a New York. Nello stesso anno è stato promosso al rango di solista e nel 2015 è stato proclamato primo ballerino del Mariinskij.

In coppia con Kimin Kim sul palco del TAM, un giovane talento della danza, la ballerina Letizia Masini dal 2021 nel Corpo di Ballo del Teatro alla Scala con la direzione del Maestro Manuel Legris.