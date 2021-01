Milano, una galleria d’arte in 25 vetrine “a prova di Covid” in corso Buenos Aires

A Milano in corso Buenos Aires 77 nella galleria Buenos Aires è nata Spinoffgallery, una galleria d’arte sempre aperta, composta da 25 vetrine allestite con oggetti di design e opere d’arte. Grazie alla sua architettura è possibile ammirare oggetti e opere in costante rinnovo da dietro il vetro, senza entrare in uno spazio chiuso.

L’idea è nata da Manuel Fagone il fondatore di Officina84, un laboratorio artigianale con spazio espositivo nel cuore di Nolo in via Padova 84, e consiste nello sviluppare un nuovo concept di galleria: aperta, smart, una galleria nella galleria. Un negozio a metà tra l’online e l’offline grazie alle vetrine.

Ogni prodotto esposto in Galleria e molto altro non esposto, potrà essere aquistato sullo shop online della galleria e prossimamente dalle vetrine sarà possibile andare alla pagina prodotto grazie alla scansione del QR-code.

“Con questo sito, e con le vetrine in Galleria – hanno spiegato da spinoffgallery – vogliamo valorizzare ciò che già esiste ed è rimasto nascosto per lungo tempo. E diamo nuova vita, nuova forma e nuovo stile ad oggetti che hanno nomi, storie o personaggi da raccontare. Abbiamo immaginato questo portale come l’estensione virtuale della passeggiata in Galleria Buenos Aires, ovvero un tuffo nel passato che ritorna presente, nella storia del design d’interno, nella sostenibilità, nel riuso e nella produzione artigianale”.