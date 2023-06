Galleria Ponte Rosso 1973 / 2023

E’ in corso alla Galleria Ponte Rosso a rassegna in tre mostre, ideata per festeggiare i 50 anni di attività della galleria, dedicata agli artisti del ‘900 e contemporanei che hanno caratterizzato la proposta espositiva e editoriale della galleria.

Giovedì 15 giugno dalle 18 alle 20 inaugurerà la terza mostra dedicata agli artisti contemporanei.



“Dopo l’esperienza in ambito editoriale, iniziata da Orlando Consonni nel 1958, nel 1973 la Ponte Rosso diviene galleria d’arte, diretta da Nanda Gatti Consonni con la direzione artistica di Orlando Consonni. La sede è in via Brera 2, dove è tuttora.

E’ un traguardo importante, ne siamo felici, ci concediamo solo un momento per pensare a ciò che è stato fatto fino ad ora, per ringraziare i fondatori che ci hanno insegnato a lavorare con passione, fiducia e rispetto e per ringraziare tutti coloro che hanno apprezzato il nostro lavoro e sostenuto le nostre scelte con la loro partecipazione”.



La rassegna è pensata in tre mostre in modo da proporre al pubblico un numero importante di artisti e di opere. Saranno presentati oltre ottanta artisti divisi in tre gruppi generazionali: nella prima mostra gli artisti nati negli ultimi decenni dell’800 e nel primo del ‘900, nella seconda quelli nati dagli anni dieci agli anni trenta e nella terza quelli dagli anni quaranta e contemporanei. A completare la mostra saranno esposti inviti, cataloghi e monografie oltre a documenti e fotografie d’epoca.