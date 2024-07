Garden party con dj set all'Ippodromo

Il Garden Party al GUD Ippodromo è un’occasione unica per scoprire un nuovo gioiello della nightlife milanese, vivere un’esperienza elegante e divertente, e fare nuove conoscenze in un contesto esclusivo. Non perdete l’opportunità di essere tra i primi a partecipare a questo evento straordinario.

Finalmente ci siamo: un locale completamente nuovo è pronto ad aprire le sue porte! Il GUD Ippodromo nasce nel meraviglioso parco dove si trova il Cavallo di Leonardo, una delle statue equestri più grandi al mondo. Un'ambientazione straordinaria che promette di incantare tutti i partecipanti con la sua maestosità e bellezza.



Eleganza Total White

Lo stile del nuovo GUD Ippodromo sarà inconfondibilmente firmato GUD, con l'allestimento di ombrelloni, sdraio e graziosi tavolini, tutto in un elegante total white. Immaginatevi a sorseggiare un drink, circondati da un’atmosfera raffinata e luminosa, perfetta per scattare foto memorabili e vivere momenti indimenticabili.



Programma della Serata

Aperitivo: 19.00 - 22.00

Ingresso gratuito su registrazione

Consumazioni e food alla carta



Serata: 22.00 - 00.00

Ingresso gratuito su registrazione

Drink alla carta



Per tutta la durata dell’evento, potrete godervi la musica di un fantastico Dj Set, che vi accompagnerà con i migliori brani, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente.



Pubblico e Atmosfera

Target: +18

L’evento è dedicato a un pubblico adulto, pronto a divertirsi e a socializzare in un contesto esclusivo e sofisticato. La combinazione di musica, drink e una location mozzafiato renderà la serata assolutamente indimenticabile.



Prenotazione Obbligatoria

Prenotazione Obbligatoria:

Per garantirvi l’accesso e un posto a sedere, è fondamentale prenotare in anticipo. L’ingresso è libero ma solo su registrazione, quindi assicuratevi di accreditare il vostro nome il prima possibile.





Chiamare al +39 338 2724181