"Gelato all you can eat": 2 ore per mangiare più coppette possibili

Due ore, nessun limite. Sabato 15 luglio, dalle 16 alle 18, alla gelateria TiramiSù di Rho va in scena l'evento "Gelato all you can eat".

Acquistando un braccialetto al prezzo di 7 euro, i clienti potranno mangiare tutto il gelato che vorranno, senza nessuna sosta. "Due ore di tempo per poter degustare ogni singolo gusto in vetrina", spiegano dal locale lanciando "l’evento più desiderato dagli amanti del gelato artigianale".

"Le regole sono semplici: ad ogni giro verrà data una coppetta con un singolo gusto. Si potrà fare tutti i giri che si desiderano", chiariscono da TiramiSù, che si trova in via Matteotti.