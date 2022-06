L'aperitivo (gratis) a base di gelato al gusto cocktail

Nasce a Milano, capitale dell’aperitivo, il primo Gelato Cocktail in barattolino monodose. Perfetto da offrire per un aperitivo fresco, originale e chic a casa, per dare un tocco di creatività ad una festa o ad un evento lavorativo



Mojito. Moscow Mule, Black Spritz e analcolico dry sono le quattro varietà perfette da offrire per un aperitivo fresco, originale e chic a casa, per dare un tocco di creatività ad una festa o ad un evento lavorativo.



Visto il successo della serata di lancio del Gelato Cocktail, l’aperICECREAM torna il 23 giugno 2022 dalle 19 alle 21 presso Gelato For Run, a Milano, in viale Cassiodoro, 20 (zona City Life).