La gelateria di Milano che serve (gratis) gelati ispirati a film Disney

C’è il gelato ispirato a “The Bear”, quello de “I Simpson”, ma anche “How I Met Your Mother” e “The Kardashians”. Tutti gratis. È l’iniziativa firmata Disney+ che ha preso il via oggi, 28 giugno, presso la gelateria al civico 7 di via Malpighi a Milano (zona Porta Venezia) e che regalerà gelati fino a martedì 2 luglio.

I gusti sono tutti diversi tra loro. Quello ispirato a “The Bear” è composto da spaghetti di gelato alla crema con salsa di fragole e ribes e foglie di basilico fresco. ‘Shōgun’ è un fiore di loto di gelato al pistacchio con lampone essiccato, bastoncini di cioccolato e biscotto con crest di Toranaga. Ancora più particolare è “Grey’s Anatomy”: affogato di gelato al caffè take-away. ‘Only Murders in the Building’ è una sorta di “scena del crimine” con gelato al mango, cioccolato e cono ripieno di panna. Particolare è anche “Kardashian”: rosa di gelato al caramello salato e fragola con diamantino di zucchero. Quello de “I Simpson”, invece, è una ciambella con semifreddo alla panna e passion fruit con zuccherini colorati.

Il gelato ispirato a “How I Met Your Mother” è un boccale con crema alla nocciola e panna montata; infine “The walking dead” è una “foresta” di gelato al cioccolato fondente, alberelli di rosmarino e stella da sceriffo di frolla.

Tutti i gusti si possono assaggiare gratis fino a martedì. Questi gli orari: dal 28 al 30 giugno: 15:00 – 00:00; 1 e 2 luglio: 18:00 – 00:00.