Gelato gratis a Milano ispirato alle grandi serie Disney+: ecco quando e dove

L’estate è ufficialmente iniziata e Disney+ invita a inaugurarla al meglio con una speciale iniziativa. Dal 28 giugno al 2 luglio la gelateria in via Malpighi 7 a Milano ospiterà un evento temporary firmato Disney+, dove sarà possibile gustare gratuitamente le creazioni di gelato artistiche ispirate alle serie più iconiche della piattaforma streaming, rivolte a un pubblico adulto.

Un viaggio attraverso il gusto nel mondo di alcune delle serie più amate come Grey’s Anatomy, Only Murders in the Building, The Kardashians, I Simpson, How I Met Your Mother, The Walking Dead e le serie targate FX The Bear e Sh?gun. Gli orari dell’evento:

Dal 28 al 30 giugno: 15:00 – 00:00

1 e 2 luglio: 18:00 – 00:00

Otto le speciali creazioni che verranno distribuite al pubblico +18 gratuitamente fino a esaurimento scorte presso la gelateria Out of the Box di Via Malpighi 7