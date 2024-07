Geolier annuncia un nuovo concerto a Milano: data e biglietti

Da Milano a Milano. Nel day after del grande show a Rho Fiera - 37mila persone a cantare in coro i suoi successi - Geolier ha annunciato oggi, domenica 7 luglio, il suo tour nei palasport per marzo 2025.

La data zero sarà il 15 marzo 2025 al Palazzo del turismo di Jesolo mentre il 21 marzo il rapper napoletano sarà al Forum di Assago a Milano. I biglietti per gli spettacoli - prodotti da Magellani concerti - saranno in vendita a partire dalle ore 14.00 di lunedì 8 luglio su Ticketone.it e nei punti vendita abituali. Dopo il capoluogo meneghino "Emanuè" si esibirà anche a Torino, Bologna e Roma.

L’annuncio è arrivato in un momento in cui Geolier è davvero inarrestabile: nel pieno del suo straordinario tour estivo, che lo ha visto per 3 show spettacolari sold out allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il suo nuovo album, "Dio lo sa", ha già conquistato il disco di platino, dopo 3 settimane consecutive in testa alla classifica album di Fimi.

"Stadi, strade, palazzetti, tetti di palazzi, ippodromi… bast ca c vrimm", ha scherzato su Instagram Geolier.