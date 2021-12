Ghost, il musical arriva al Teatro Arcimboldi. Come avere i biglietti scontati

Dal 28 dicembre al 9 gennaio 2022 al Teatro Arcimboldi va in scena Ghost, il Musical.

Tratto da "Ghost", il cult movie della Paramount Pictures che dagli anni ‘90 ha commosso generazioni di spettatori, Ghost Il Musical, adattato per il teatro dallo sceneggiatore originale Bruce Joel Rubin, vede la regia di Federico Bellone.

Solo per i lettori di MilanoToday sono pevisti alcuni biglietti scontati, da acquistare al volo.

La trama

L'eterna storia d'amore tra Sam e Molly continua a far sognare e a conquistare il pubblico del Teatro Arcimboldi.

La storia è un vero thriller romantico, dove la suspense creata dai continui colpi di scena si alterna alla dimensione interiore del ricordo, una storia che indaga il senso dell’amore quando vive oltre il tempo. Anzi, quando è l’altrove irraggiungibile a renderlo autentico.

Come avere i biglietti scontati

Per usufruire dell'offerta, segui questi step:

- Acquista l'Offerta

- Ricevi via email la conferma d'ordine con in allegato il voucher valido per l'ingresso

- Stampa il voucher o presentalo in formato digitale (tramite smartphone) all'ingresso del Teatro la sera dell'evento.

Condizioni

- Per accedere al teatro è necessario esibire il Green Pass e indossare la mascherina.

- I posti vengono assegnati dal Teatro Arcimboldi.