Uno spazio verde a Milano per i martiri di Beslan

In data odierna, tramite pec, è stata inoltrata al Municipio 2 del Comune di Milano la richiesta di intitolare l’area verde in Piazza Martiri di Gorla, alle vittime dell’attentato di Beslan . la strage dei bambini e delle bambine di Beslan che avvenne tra il 1 e il 3 settembre 2004 nella scuola Numero 1 di Beslan, nell’Ossezia del Nord, una repubblica autonoma nella regione del Caucaso nella Federazione Russa. Qui, un gruppo di 32 terroristi, fondamentalisti islamici e separatisti ceceni occupò l’edificio scolastico sequestrando circa 1.200 persone fra adulti e bambini. Dopo due giorni, le forze speciali russe fecero un’irruzione che, per le modalità di gestione e la reazione da parte dei sequestratori , innescò una strage. Gli ostaggi vennero ammassati nella palestra per tre giorni e costretti ad assistere alle esecuzioni di molti tra loro. Morirono complessivamente 330 persone di cui 186 bambine e bambini. Altri 700 furono feriti. Dedicare lo spazio in Piazza “Martiri di Gorla ” rappresenta un gesto imporatante . Viene alla luce il paragone anche numerico . E Milano deve ricordare le vittime di Beslan perchè qui vennero massacrati inutilmente 184 poveri bambini.