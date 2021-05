Nuovo look per il giardino Bruno Munari da tempo vandalizzato

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Riqualificare il Giardino Bruno Munari di Via Toce a Milano da tempo vandalizzato con il solo utilizzo del colore. Questo il nuovo intervento regalato alla città di Milano, degli esperti coreani di Colorful Intelligence Noroo Milano Design Studio, (spin off della multinazionale coreana Noroo Paint) che ha utilizzato vernici speciali antismog alle nanotecnologie che riducono dell’89% l’inquinamento, pari alla realizzazione di 300 mq di area boschiva, pari alla piantumazione di otto grandi alberi ad alto fusto. L'attività è stata commissionata e realizzata insieme all'Associazione WAU! Milano, con il sostegno della Fondazione Maurizio Fragiacomo. Il progetto di riqualificazione ecosostenibile prevede la realizzazione di quattro diversi interventi di colore. Il primo su un muro di scorcio ad angolo del giardino è dedicato all'infanzia, il secondo " alberi dietro alberi " sono una sequenza di tronchi dipinti che appaiono come specchiandosi attraverso gli alberi veri, il terzo intervento è stato realizzato sul volume in muratura di un casotto di servizio sporco e degradato, qui il disegno e i colori richiamano lo sky line di un astratto paesaggio urbano che guarda in prospettiva i nuovi edifici di Porta Garibaldi; il quarto intervento ha come soggetto un intreccio di grandi tubi di areazione nel cuore del giardino, che attraverso una ricca scala cromatica di colori vivaci si trasformano una scultura urbana. L’idea della collaborazione tra WAU! Milano e NMDS nasce dal desiderio di appropriarsi di un’area degradata della città per dare vita ad un progetto di partecipazione civica attiva che non prevedesse solamente la pulizia degli spazi e la semplice verniciatura dei muri. WAU si è rivolta a NMDS proprio per adottare degli interventi di urbanismo tattico in chiave green, per trasformare i luoghi d’incontro e renderli più a misura di persona. La colorazione è stata eseguita secondo le linee del progetto Bosco Invisibile®, attraverso l’utilizzo di speciali vernici nanotecnologiche antibatteriche. Jihye Choi, Chief Director di NMDS: “È un progetto importante e siamo felici di averne preso parte. Tutto è iniziato dallo studio degli spazi e dalla ricerca. Il colore è uno degli strumenti più efficaci e veloci per il Soft Urbanism, una strategia che dà la possibilità di adeguare gli ambienti in modo semplice e immediato. Creiamo forme e scegliamo i colori soprattutto dedicandoli ad un preciso luogo e contesto”. Commenta Andrea Amato, presidente di WAU! Milano: “Il Giardino Bruno Munari era uno spazio che per troppo tempo era stato vandalizzato. Degradato e pieno di scritte, ecco perché abbiamo deciso insieme che fosse importante non solo cancellarle dipingendo di bianco, ma addirittura dare una rigenerazione attraverso la creatività, che richiamasse sia l’interno che l’esterno dello spazio”. Gli interventi di urbanismo tattico hanno reso migliori le condizioni dell’area, trasformando il Giardino Munari in un parco più colorato, più bello e soprattutto più sano perché sono state appositamente scelte delle vernici che assorbono lo smog e contribuiscono di conseguenza a migliorare la qualità dell’aria. Un angolo di strada, il muro di una scuola, elementi metallici rovinati dal tempo, tutto può acquisire nuova vita. I volontari di WAU! Milano si prendono cura dei luoghi per tutelare il bene comune, perché il futuro della città sia a portata di cittadino. Un'onda lunghissima cavalcata da tantissimi abitanti di Milano che si prendono cura dei luoghi dove vivono, ripulendoli e valorizzandoli come fosse casa loro.