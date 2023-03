Gift (new york city, usa) in concerto al biko

Domenica 26 marzo 2023 il tour del quintetto rock psichedelico GIFT (NYC) farà tappa al Biko a Milano, dopo numerosi concerti sui palchi di tutta Europa.



Ogni momento è un dono. Ogni momento ha la sua ricchezza, la sua complessità e singolarità. Una volta che è andato, non può tornare indietro. Sarai pronto? Saprai aprirti per apprezzarlo nella sua pienezza, bruttezza, confusione così come nella bellezza e nella gioia?



I membri della band newyorkese GIFT credono di poterlo fare. Momentary Presence, il loro album di debutto, è una cronaca di quell'inseguimento e una celebrazione dell'eterno presente.



Il leader della band GIFT TJ Freda trae questi insegnamenti da "Be Here Now", la guida spirituale del 1971 e punto di riferimento della contro-cultura del guru Ram Dass. Lui ed i suoi compagni di band Jessica Gurewitz, Kallan Campbell, Justin Hrabovsky e Cooper Naess hanno un talento per evocare paesaggi sonori che sono allo stesso tempo turbolenti e splendidi. Proprio nel mezzo di quei mix troverai lo stesso Freda, che comanda la tempesta, accendendo lampade in mezzo al tumulto, cantando di destabilizzazione psichica e ricerca di equilibrio, con una voce che sembra una carezza.



L'LP di debutto dei GIFT, "Momentary Presence" esce per l'etichetta co-fondata da Oliver Ackermann di New York City e leggenda psichedelica con A Place to Bury Strangers e Death by Audio.