Gigi cifarelli, fuoriclasse della chitarra, live al gallery milano domani sera (mercoledì 14 giugno, ore 21.30).

Il lounge bar di Porta Romana si prepara a vivere una notte sotto le stelle del jazz.



Gli appassionati della musica dal vivo a Milano hanno già evidenziato in rosso la data di mercoledì (14 giugno, alle 21.30): al Gallery Milano risuoneranno infatti note jazz and soul con protagonista indiscusso Gigi Cifarelli, all'anagrafe Luigi Massimo Cifarelli, che si esibirà live. Il talento musicale di questo artista spazia in contesti artistici diversificati, sia in ambito jazz sia funk.



Di origine pavese, molto apprezzato anche come cantante, Gigi Cifarelli è un grande solista, ma ha anche lavorato al fianco di artisti nazionali e internazionali quali Jimmy Owens, Renato Zero, Mina, Tullio De Piscopo, John Scofield, Philipe Caterine e Bireli Langrene.



Gallery

Il Gallery Milano si conferma sempre di più punto di riferimento per chi, in zona Porta Romana a Milano, cerca intrattenimento di qualità: non solo clubbing, niente aperitivi dozzinali, ma vera cultura.