Gin & sound: fiera del gin alla 4^ edizione

Tipico Eventi e Arte del Vino tornano a Piazza Città di Lombardia con la 4^ edizione dell’amatissimo format “GIN & SOUND”, la fiera per tutti gli appassionati di gin, in una speciale “Halloween Edition”! A Milano vi aspettano cinque imperdibili giornate, che saranno un’occasione di incontro tra gli amanti del gin e i suoi produttori, da quelli più conosciuti a quelli più di nicchia, grazie a un’attenta selezione di produttori italiani a cura di Dottor Gin!

Un momento per scoprire, degustare e acquistare il proprio distillato preferito.



All’interno dell’evento troverete:

- Un'area degustazioni con una vasta gamma di Gin, dai marchi più conosciuti a quelli ancora da scoprire

- Un'area "cocktail" dove poter gustare il vostro Gin Tonic o Gin Lemon preferito

- Un’area food per stuzzicare ottimi piatti on the road tra una degustazione e l’altra



Oltre al gin, vi aspettano anche tanto DIVERTIMENTO e tanta MUSICA!

- Serata con LO ZOO DI 105 by Radio 105 - martedì 31/10 ore 22.00

- Serata con IL MUSAZZI & FABIO DE VIVO - mercoledì 01/11 ore 22.00

- MYSTERY DJ SET - giovedì 02/11 ore 22.00

- Serata back to 90s con i DATURA - venerdì 03/11 ore 22.00

- Musica live con 80 VOGLIO DI 90 & 2000 - sabato 04/11 ore 22.00





INGRESSO TUTTI I GIORNI DALLE 18.00 ALL’ 01.00

Ingresso 20€ che include:

- 1 token rosso da utilizzare per l’acquisto di un cocktail

- 5 token gialli da utilizzare per le degustazioni dei gin





ACQUISTA IL BIGLIETTO ONLINE E SALTA LA FILA!

https://www.artedelvinoeventi.it/.../gin-sound-halloween...







Gallery







Vi aspettiamo carichi… e assetati!