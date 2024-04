GIOCA-MI è una bellissima iniziativa che ormai da anni la La Fondazione G. e D. De Marchi porta avanti (Clinica pediatrica De Marchi - Policlinico di Milano).



L'evento, rivolto a classi, docenti, alunni, famiglie e chiunque abbia piacere a partecipare è Gioca-MI 2024 – IL FESTIVAL DEL GIOCO DA TAVOLO: l’evento, aperto a tutti e gratuito, si terrà Sabato 4 Maggio presso lo splendido Cortile della Rocchetta all’interno del Castello Sforzesco dalle 10 alle 18.



Durante la giornata i giovani visitatori potranno cimentarsi in nuovi giochi sfidando testimonial, esperti o tutor, fra i quali gli stessi insegnanti dei ragazzi: lo spazio sarà allestito con tavoli dedicati ai diversi giochi forniti dalle case editrici che ad oggi hanno offerto la propria disponibilità. Contestualmente, nello stesso cortile, si terranno incontri con esperti nei vari campi coinvolti, da quelli medici e psicologici a quelli ludici, finalizzati a informare i partecipanti sull’importanza che il gioco riveste nei vari aspetti della nostra vita quotidiana e per riflettere insieme su come sia uno strumento imprescindibile sia a livello pedagogico che terapeutico.



Nell’arco dell’evento verrà distribuito materiale informativo rivolto a ragazzi e a genitori per segnalare i rischi attinenti a un eccesso di utilizzo del web e indicare i campanelli di allarme da osservare nei comportamenti dei figli, proponendo uno stile di vita appropriato per i ragazzi e un approccio corretto del genitore verso i figli.



Il Progetto Gioca-MI nasce da un’idea della Fondazione De Marchi: presso Presso la Clinica De Marchi del Policlinico di Milano è infatti attivo l’unico centro di terapia del dolore pediatrico dell’area milanese, questo stesso centro è diventato il punto di riferimento per i primi casi di adolescenti colpiti dalla così detta sindrome Hikikomori che letteralmente significa «stare in disparte, isolarsi». La sindrome porta i ragazzi a isolarsi volontariamente dal contesto sociale e familiare con conseguenze che necessitano addirittura di interventi medici.