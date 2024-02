Giocare è un'arte: draft? Il ludopub di cranio creations sarà ad (un)fair

Manca poco all’inizio della terza edizione di (un)fair, la fiera d’arte per la nuova generazione di collezionisti che si prepara a trasformare il Superstudio Maxi in un hub pulsante di creatività e innovazione. Dall’1 al 3 marzo, l’unexpected art fair accoglierà gallerie internazionali e vedrà la partecipazione di artisti emergenti e mid-career: è un evento che promette di essere un viaggio attraverso l'arte contemporanea, offrendo non solo opere di nomi affermati ma anche di talenti fuori dal comune che attendono di essere scoperti. In questo contesto di novità e ispirazione, Cranio Creations, casa editrice specializzata in giochi da tavolo, parteciperà alla kermesse con il suo ludopub Draft?, permettendo all’arte di incontrarsi con il gioco in una simbiosi perfetta.



Nell'ambito di (un)fair, Draft? si propone come punto di incontro perfetto per tutti i collezionisti che non solo hanno un occhio di riguardo per l’arte, ma anche un palato raffinato per il gioco. Nato per essere il rifugio ideale per gli amanti delle esperienze ludiche, gli strateghi e chiunque desideri un po' di relax e divertimento nella frenesia urbana, Draft? è velocemente diventato il pub di riferimento per tutti gli appassionati di giochi da tavolo a Milano. Il ludopub situato in Viale Misurata 9 si trasferirà temporaneamente al Superstudio Maxi per offrire ai visitatori una pausa ludica di qualità in compagnia di un buon bicchiere di vino.



Durante la kermesse, gli appassionati d’arte e gli artisti emergenti avranno il piacere di cimentarsi con un'accurata selezione di giochi proposti da Draft?, tra cui non mancheranno Sea Salt and Paper, che porterà i venti del mare direttamente al Superstudio Maxi con le sue carte adornate da suggestive illustrazioni che richiamano l'arte degli origami marini; Nome in Codice, il party game che mette alla prova la capacità di deduzione dei partecipanti spingendoli a interpretare indizi enigmatici e promettendo di intrattenere e stimolare la mente, ed Escape Room, che porterà l'emozione dell'avventura adrenalinica di una fuga in tempo reale. I giocatori si troveranno a decifrare enigmi intricati e a caccia di indizi cruciali per svelare il mistero della stanza, il tutto sotto la pressione dell’inesorabile scorrere del tempo. E per chi sarà conquistato dal fascino di Cranio Creations, sarà possibile acquistare i giochi della casa editrice direttamente sul posto!



Come ogni artista infonde la propria visione e sensibilità in un'opera d'arte, così Cranio Creations tesse meccaniche complesse e tematiche affascinanti per creare esperienze che catturano l'immaginazione e coinvolgono l'intelletto. Ogni gioco è un'opera d'arte in sé, dal design visivo alla narrativa sottostante, dal ritmo di gioco all'esperienza collettiva che crea. Draft?, con la sua presenza a (un)fair, celebra questa intersezione artistica, offrendo un palcoscenico dove arte e gioco non solo coesistono, ma si potenziano a vicenda, invitando i visitatori a riconoscere e apprezzare il gioco da tavolo come una forma d’arte – una che richiede creatività, visione e passione. L’appuntamento è dunque al Superstudio Maxi in Via Moncucco 35, Milano, dal 1 al 3 marzo!