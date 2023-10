Avventura e divertimento in galleria: per i piccoli arriva un mondo di giochi, laboratori e animali fantastici

Ingresso: 3€ per la prima ora e 2€ per ogni mezz’ora successiva

Prezzo Ingresso: 3€ per la prima ora e 2€ per ogni mezz’ora successiva

Giochi, laboratori e un fantastico mondo di avventure: così lo shopping diventa un'occasione di svago per grandi e di divertimento per i piccini.

Al Centro Commerciale Carosello inizia infatti un magico viaggio nel Safari Park! Nel weekend 21 e 22 ottobre prende il via un’iniziativa dedicata ai piccoli che frequentano la Galleria, in particolare l’Area Bimbi Giocarosello: 360 mq per vivere un’esperienza di gioco immersiva in un vero e proprio parco avventura, ambientato nei fondali marini; un labirinto di colori e allegria, con tanti giochi e uno scivolo parabolico lungo 6 metri che consente ai bambini di tuffarsi nella Food Court!

Divertimento, ma anche appuntamenti ludico-didattici: i bambini dai 4 ai 10 anni potranno trascorrere il tempo imparando e divertendosi in sicurezza grazie alla presenza di professionisti competenti, che garantiranno ai genitori la tranquillità per dedicarsi a spesa e shopping. Giocarosello, inoltre, è la location perfetta per organizzare indimenticabili feste di compleanno

Tanti regali per i bambini che parteciperanno alle iniziative nei prossimi due mesi. Ad ogni ingresso riceveranno in omaggio uno dei 15 personaggi di Fantastick Collection Safari Park: dalla zebra Anita al leone Vincenzo, fino ad arrivare a Rasmus la giraffa.

I bambini potranno iniziare a collezionare gli animali già dal 21 ottobre, giorno in cui è importantissimo essere al Centro Commerciale Carosello per ricevere in regalo la base per costruire il proprio Safari Park.

Il progetto Fantastick Collection Safari Park è orientato alla sostenibilità. Tutti i personaggi sono realizzati in materiale a marchio FSC®, ossia in legno o carta da fonti responsabili. Si tratta di una certificazione importante, testimonianza dell’impegno di FSC® nel prendersi cura delle foreste e di coloro che dipendono da esse, nel proteggere le specie vegetali e animali, i diritti dei popoli indigeni e la sicurezza dei lavoratori forestali.

Maggiori informazioni su centrocarosello.it.