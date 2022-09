Gli eventi gratis per bambini agli Orti Botanici di Milano

Dal 22 al 25 settembre 2022 gli Orti Botanici di Brera e Città Studi a Milano e l’Orto Ghirardi a Toscolano Maderno (BS) dell’Università degli Studi di Milano - offrono un ricco programma di attività per scolaresche e pubblico, che prendono spunto dall’occasione del bicentenario della nascita del padre della genetica, Gregor Mendel (1822-1884).

Le attivtà per i bambini

Sabato 24 e domenica 25 settembre, infatti, gli orti botanici proporranno giochi, laboratori, curiosità e tanto altro. Attività per tutte le età dedicate a Gregor Mendel e ai suoi celeberrimi esperimenti di incrocio sui piselli, che al tempo gettarono le basi per la nascita della genetica, una nuova branca della biologia.

“I lavori di Gregor Mendel furono a lungo ignorati e furono riscoperti solo all’inizio del ‘900, dopo oltre 30 anni da quegli esperimenti che gli consentirono di formulare i suoi celebri tre principi sull’ereditarietà dei caratteri. Oggi la genetica è una disciplina solida e in continuo sviluppo, le cui indispensabili tecniche trovano applicazione in molti ambiti biotecnologici, per lo studio delle piante, degli animali, di molte patologie dell’uomo e altro ancora” sottolinea il responsabile del Progetto Prof. Martin Kater, direttore dell’Orto Botanico di Brera, delegato rettorale per la conservazione e valorizzazione degli orti botanici e professore di genetica delle piante dell’Università degli Studi di Milano.

Prenotazioni

E' possibile prenotarsi gratuitamente al link dedicato.