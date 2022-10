Al Muba uno speciale laboratorio del riuso creativo

Domenica 27 novembre il Muba organizza un nuovo incontro per i bambini dai 6 agli 11 anni, Remida. Il laboratorio del riuso creativo permetterà ai piccoli ospiti di sperimentare e fare divertenti ricerche insieme ai materiali di scarto aziendale.

Il progetto

Remida, ideato a Reggio Emilia nel 1996, è un progetto dell’Istituzione Nidi e Scuole d’Infanzia del Comune di Reggio Emilia e di Iren Emilia, gestito dalla Fondazione Reggio Children e il Centro Loris Malaguzzi. Intorno a questa esperienza è nata la rete dei Remida che oggi si compone di 14 centri nel mondo di cui Remida Milano è parte.

Remida Milano è il centro del riuso creativo dei materiali di scarto aziendale aperto da MUBA nel 2010. È un luogo dove i materiali scartati dalla produzione industriale e artigianale si trasformano in preziose risorse creative. I materiali non strutturati e di recupero delle più svariate tipologie sono raccolti e disposti nello spazio per reinventarne uso e significato.



Lo staff di educatori di MUBA - composto da professionisti con formazioni che spaziano dalla psicologia, al teatro, alla pedagogia, all’arte e alla scienza - favorisce il processo di gioco e ed è a disposizione dei partecipanti per approfondimenti sul progetto REMIDA.



Gli adulti sono invitati a partecipare attivamente, non solo a giocare ma a mettersi in gioco! A REMIDA MILANO si gioca tutti senza scarpe.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti on-line.