I gioielli del maestro Alberto Zorzi - Visita con l'intervento di Jean Blancheart e Deanna Farneti Cera

BABS è felice di invitarvi alla visita della mostra "Geometrie nello Spazio", in compagnia del maestro orafo Alberto Zorzi, con gli interventi del critico e gallerista Jean Blanchaert e della storica del gioiello Deanna Farneti Cera.



Un momento di confronto per comprendere il lavoro del maestro, con l'intento di collocarne la produzione in un contesto di lettura di più ampio respiro.



L'evento sarà anche un'occasione per un piccolo brindisi natalizio.