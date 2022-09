Alla Cascina Linterno una giornata per scoprire la natura e pulire l'ambiente

Sabato 24 settembre la Cascina Linterno attende adulti e bambini per una giornata all'insegna della scoperta della cascina e della pulizia dell'ambiente.

L'iniziativa

A partire dalle ore 10, infatti, in occasione dell'iniziativa "Puliamo il Mondo - Camminar Pulendo", le mamme della organizzano "Bimbi in Cascina", una giornata interamente dedicata ai più piccoli con visita alla cascina, passeggiata alla scoperta delle bellezze del Parco delle Cave con la raccolta di piccoli oggetti o rifiuti presenti lungo il tragitto, merenda sul prato, giochi e laboratori creativi.

L'evento, giunto alla sua 28° edizione, è organizzato dall'Associazione "Amici Cascina Linterno", in stretta collaborazione con Apicoltura Veca, Fattoria Didattica Apepè, AMSA, Legambiente e LIPU Delegazione di Milano.

Informazioni utili

Si consigliano abiti, guanti e calzature idonei.

Info e dettagli dell'iniziativa chiamando il numero: 347.9672717. Prenotazione obbligatoria con mail a: info@cascinalinterno.it

L’iniziativa si svolgerà all'aperto, rispettando le principali regole in vigore per contrastare l’infezione da Coronavirus. L'Organizzazione declina ogni responsabilità per fatti o accadimenti dovessero verificarsi

Come arrivare

E' possibile raggiungere la Cascina Linterno con l'autobus 49 da MM1 Inganni, con la 78 da MM1 Bisceglie, la 67 da MM1 Bande Nere, la 63 da MM1 Bisceglie.