La caserma dei pompieri di via Messina sarà visitabile per le giornate del Fai

Porte aperte alla caserma dei pompieri di via Messina. Anche i vigili del fuoco di Milano hanno aderito all'appello del Fai (Fondo ambiente italiano) nelle giornate d'autunno in programma sabato 14 e domenica 15 ottobre. La sede di via Messina sarà aperta dalle 10 alle 17.30 con ingresso da via Procaccini 6.

I volontari del Fai, supportati dal personale Vvf, indosseranno i panni di "Cicerone" per raccontare ai tanti visitatori la storia e lo sviluppo della sede inaugurata nel lontano 1956 ma ancora perfettamente in grado di rispondere alle esigenze logistiche e di soccorso tecnico-urgente. I visitatori, durante un percorso interno appositamente studiato, potranno ammirare mezzi storici e moderni e le attrezzature di nuova generazione dislocate in "isole" curate dai nuclei specialistici.

Da via Messina hanno fatto sapere di avere un obiettivo: confermare il dato di affluenza del 2021 quando oltre 4mila persone avevano varcato la soglia della caserma.