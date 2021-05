Giornata Mondiale per l'Ipertensione, l'incontro online con gli specialisti di Auxologico

In occasione della Giornata Mondiale dell'Ipertensione 2021, martedì 18 maggio l'istituto Auxologico organizza un evento online sull'Ipertensione con gli specialisti del Centro Ipertensione per parlare di come si previene, come si cura e come la si può tenere sotto controllo.

L'ipertensione arteriosa è molto diffusa nella popolazione globale (dal 30 al 45%), colpisce entrambi i sessi, insorgendo però in età più precoce negli individui di sesso maschile, e aumenta con l’aumentare dell’età.

Non è di per sé una malattia, ma è un fattore di rischio che bisogna prevenire con gli stili di vita sani e, se già presente, curare e monitorare seguendo scrupolosamente le indicazioni del medico per evitare conseguenze cardiovascolari gravi, come infarto, ictus ischemico o angina pectoris.

I temi trattati

Insieme agli esperti daremo risposta alle domande più frequenti sull'ipertensione:

- come prevenire l'ipertensione con la dieta e con l'attività fisica?

- come tenere sempre monitorata l'ipertensione?

- quali sono i campanelli d'allarme che non vanno mai sottovalutati?

- perché dormire bene è importante anche per l'ipertensione?

All'incontro parteciperanno il Prof. Grzegorz Bilo, Specialista in Medicina Interna, il Dott. Martino Pengo, Specialista in Medicina Interna e la Profssa Simona Bertoli, responsabile dei Centri Obesità Lombardi di Auxologico Ariosto. Modera il Prof. Gianfranco Parati, Direttore Scientifico dell'Istituto Auxologico Italiano e Direttore del Dipartimento Cardio-Neuro-Metabolico di Auxologico San Luca.

Come partecipare

Per partecipare all'incontro è necessario iscriversi online.