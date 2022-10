Domenica 23 ottobre si terrà a Milano il Primo Repair Day Contest europeo. A organizzarlo, da un'idea di Edizioni GreenPlanner (che pubblica l’omonima testata giornalistica ambientale con il pallino della riduzione dei rifiuti), i Restarters Milano con il supporto di uus.io, Sugru e iFixit Italia..

L'evento chiude in bellezza la Sesta Giornata Internazionale della Riparazione (che quest'anno si festeggia il 15 ottobre) e vedrà concorrere sei squadre di riparatori, più o meno esperti, che si sfideranno a riparare più dispositivi possibili in 150 minuti.

Il contest

Sarà un contest molto particolare. Nel più puro spirito della riparazione comunitaria, le squadre lavoreranno in modo collaborativo, sbirciando quello che fanno i vicini, commentando, scambiandosi attrezzi, suggerimenti e pezzi di ricambio.

E non saranno solo premiate l'efficacia e l'efficienza nella riparazione, ma anche la creatività, con il premio Gambiarra, dal portoghese brasiliano “soluzione improvvisata per risolvere un problema con quello che si ha sotto mano”.

L'eleganza, con il premio Kintsugi, dall'arte giapponese della saldatura dorata che consiste nell'aggiustare gli oggetti di ceramica rotti mettendo in evidenza il punto di rottura e la riparazione così che l'oggetto possa raccontare la sua storia.

La caparbietà, premiando la squadra che pur non riuscendo a portare a buon fine le sue riparazioni, non si è scoraggiata.

Le altre feste della riparazione

Segnaliamo che proprio in concomitanza della Giornata della riparazione in Italia i Repair Café, i Restarters e i gruppi di riparatori terranno feste della riparazione ad Aosta, Perugia, Roma, Pavia e in tante altre città per promuovere e condividere il significato della riparazione così che, la prossima volta che qualcosa si rompe, il riflesso non sia più quello di buttarlo via o di abbandonarlo in un ripostiglio, ma di provare ad aggiustarlo.

Potete trovare l'evento a voi più vicino sul sito Open Repair che mantiene la mappa aggiornata di tutti gli eventi previsti.

Chi avesse un proprio oggetto da riparare può passare nei giorni precedenti il 23 ottobre dal GreenParlor e affidarlo alla redazione di GreenPlanner.it che lo metterà tra i prodotti da riparare per la gara.