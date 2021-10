Giornate FAI d'Autunno, i luoghi da scoprire a Milano

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Sabato 16 e domenica 17 ottobre 2021 torna l'atteso appuntamento con la cultura e le bellezze in Italia in occasione della decima edizione delle Giornate Fai d'Autunno. Dedicate ad Angelo Maramai (1961-2021) già direttore generale del Fai, le Giornate Fai d'Autunno 2021 accompagnano i visitatori in centinaia di luoghi solitamente inaccessibili.

I luoghi da scoprire a Milano

Sono 20, tra Milano e provincia, i luoghi da scoprire in città: dalla Caserma di Santa Barbara - con i suoi preziosi ambienti interni, come lo Scalone d'onore, l'ex Circolo Ufficiali e il piazzale dell'alzabandiera - a Palazzina Appiani, nel cuore dell'Arena Civica, fino a Palazzo Cusani, nel cuore di Brera.

E poi ancora: il Campus della Bocconi - con le sue linee morbide progettate dallo Studio SANAA di Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa - Villa Necchi Campiglio, la Scuola Militare Teuliè e Palazzo Edison, costruito su progetto dell'architetto Enrico Combi tra il 1891 e il 1892.

Per scoprire tutti i luoghi da visitare, consultare la sezione dedicata sul sito.