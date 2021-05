Giornate Fai di primavera 15/16 maggio 2021 a Milano e Lombardia: lista ville e parchi aperti

Tornano le Giornate Fai di primavera 2021 a Milano e in provincia. Ville e parchi storici, residenze reali e giardini, castelli e monumenti che svelano spazi sorprendenti, aree archeologiche e musei insoliti; e ancora, orti botanici, percorsi naturalistici da godersi anche in bicicletta, itinerari in borghi che custodiscono antiche tradizioni: anche quest’anno le 600 aperture in oltre 300 città proposte in occasione delle Giornate FAI di Primavera – organizzate, disposizioni governative permettendo, sabato 15 e domenica 16 maggio nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria – ben racconteranno l’eccezionale varietà del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese.

Nel 2021 la manifestazione di punta del FAI, accolta sempre con gioia e speranza e diventata ormai irrinunciabile per tantissimi italiani che amano stupirsi di fronte alle bellezze spesso poco conosciute che ci circondano, sarà anche una preziosa occasione per spiegare, attraverso l’attenta scelta dei luoghi e la narrazione che ne verrà fatta, la nuova visione culturale della Fondazione - presentata a marzo in occasione del XXV Convegno Nazionale dei Delegati e dei Volontari - che vede l’Ambiente come indissolubile intreccio tra Natura e Storia e la Cultura come sintesi delle scienze umane e naturali. E l’Italia, come nessun altro paese al mondo, è ricca di esempi di come la co-evoluzione armonica di Natura e Uomo abbia creato paesaggi unici. Le Giornate FAI sono un’occasione per conoscere l’inestimabile patrimonio culturale d’Italia e un grande momento di incontro tra il FAI e tutti gli italiani.

Chi deciderà di partecipare contribuirà ad aiutare la Fondazione, in un momento delicato come quello che stiamo vivendo, a portare avanti la sua missione e a compiere tanti altri “miracoli” di cui essere orgogliosi. Per prenotarsi e prendere parte all’iniziativa è richiesto un contributo minimo di 3 €. Chi lo vorrà, potrà sostenere ulteriormente il FAI con contributi di importo maggiore oppure attraverso l’iscrizione annuale - sottoscrivibile online o in piazza in occasione dell’evento - o ancora con l’invio di un sms solidale al numero 45586, attivo dal 6 al 23 maggio 2021.

Mapello (BG)

VILLA GROMO E IL SUO PARCO

Alle pendici del monte Canto, ai piedi delle prime dolci colline dell’Isola Bergamasca, sorge Villa Gromo, immersa tra le verdi campagne che dal santuario della Madonna di Prada conducono a Sotto il Monte. È circondata da un anfiteatro di alberi secolari e da un magnifico parco di 20.000 mq che, come quinte teatrali, ne incorniciano il delicato profilo settecentesco.

Apertura: sabato 15 maggio, dalle ore 14 alle 18; domenica 16 maggio, dalle ore 9.30 alle 18

Milano

CHIESA SAN FRANCESCO AL FOPPONINO DI GIO PONTI

La Parrocchia di San Francesco fu istituita per decreto arcivescovile nel 1958 in sostituzione dell'antica chiesa seicentesca del Fopponino, che sorgeva in prossimità delcimitero di Porta Vercellina. Spicca la pala d’altare Il Cantico delle Creature, opera d’arte sacra di scala monumentale di Francesco Tabusso (96 m 2 di pittura), seguita tra il 1979 e il 1984 dall’esecuzione per la stessa Chiesa degli otto trittici che illustrano la Preghiera semplice di San Francesco..

Apertura: sabato 15 maggio, dalle ore 10 alle 17; domenica 16 maggio, dalle ore 14 alle 17

CAMPUS BONARDI DEL POLITECNICO DI MILANO

Inaugurata nel 1927 negli edifici situati in piazza Leonardo da Vinci, la sede di Milano Leonardo è la più antica tra le sedi del Politecnico, e nel corso dei decenni si è ampliata fino a comprendere nuovi campus che hanno dato vita al quartiere universitario noto come “Città Studi”. Il nuovo Campus universitario nasce da un'idea di Renzo Piano donata al Politecnico di Milano. Oltre allo storico edificio Trifoglio di Gio Ponti, interamente ristrutturato, con moderne aule attrezzate per la didattica sia in presenza che a distanza, sarà possibile visitare SAPERLab, il Laboratorio di Sistemi Avanzati e Processi di Ricerca Applicata per l'Architettura e l'Ingegneria. La visita si concluderà presso il Patio di Architettura, importante luogo d’aggregazione.

Apertura: sabato 15 e domenica 16 maggio, dalle ore 10 alle 18

TEATRO ALLA SCALA – MUSEO TEATRALE

I teatri saranno al centro di questa edizione delle Giornate FAI in Lombardia e a Milano apriranno il Teatro alla Scala e il suo Museo Teatrale, istituzioni ammirate e simbolo in tutto il mondo. A coronare questo percorso alla scoperta della storia della musica, la visita ad alcuni luoghi iconici del teatro alla Scala: il palco reale, il ridotto Toscanini e l'affaccio su largo Ghiringhelli dalla balconata esterna del teatro. Un’attenzione particolare in Lombardia sarà riservata al tema dei teatri, riaperti dopo un anno di emergenza sanitaria, con l’apertura al pubblico anche del Teatro Piccolo e del Teatro Franco Parenti.Ingresso riservato agli iscritti FAI

Apertura: domenica 16 maggio, dalle ore 13 alle 18.30

Cremona

TEATRO PONCHIELLI

Qui sono esposti due strumenti da lui utilizzati e un dipinto raffigurante il sipario con l'Allegoria della storia della musica, realizzato da Antonio Rizzi nel 1891. Il teatro Ponchielli fu uno dei primi teatri italiani a essere dotato di luce elettrica e il suo imponente lampadario viene issato in cupola grazie a una carrucola fissa ancora funzionante.

Apertura: sabato 15 maggio, dalle ore 10 alle 16; domenica 16 maggio, dalle ore 14 alle 19

Cornate d’Adda (MB)

CENTRALE IDROELETTRICA ESTERLE – (PROPRIETÀ EDISON)

Di proprietà della società Edison, la sede operativa della Centrale idroelettrica “Carlo Esterle” sarà visitabile in via eccezionale in occasione delle Giornate FAI di Primavera. La sala macchine dell’impianto sorge nel territorio comunale di Cornate d’Adda, sulla sponda destra del fiume, a circa 700 m dalla località Villa Paradiso.

Apertura: sabato 15 e domenica 16 maggio, dalle ore 10 alle 18.30

Tavernola Bergamasca (BG)

ARBORETO

Percorso naturalistico in un angolo di grande valenza botanica, l'Arboreto Fenaroli nel parco di Villa Elena svelerà il suo fascino ai visitatori guidati da un naturalista, un biologo e uno storico. Il parco, di circa 20.000 mq, si affaccia sul Lago di Iseo ed è ricco di essenze rare come la sequoia gigante, l'albero della canfora e la Sasa Japonica, oltre a una ricca varietà di felci.

Apertura: sabato 15 e domenica 16 maggio dalle ore 10 alle 17

Mantova

TEATRO SOCIALE In esclusiva per gli iscritti FAI, l’autrice del libro Il Teatro Sociale di Mantova, fondazione, cronologia e vissuto Alessandra Moreschi accompagnerà nella visita a luoghi solitamente non aperti al pubblico. Affacciato su piazza Cavallotti, il Teatro Sociale fu realizzato per volontà del mantovano Luigi Preti, segretario della Camera di Commercio, che nel dicembre del 1816 fondò una Società di privati cittadini che si impegnavano a finanziare un nuovo spazio di divertimento, in una posizione centrale. Il progetto venne affidato all’architetto Luigi Canonica, allievo del Piermarini, mentre le decorazioni originali furono eseguite dai pittori mantovani Tranquillo Orsi e Carlo Bustaffa, ai quali si unirà anche Francesco Hayez.

Apertura sabato 15 maggio dalle ore 14.30 alle 19.30; domenica 16 maggio, dalle ore 10 alle 19.30

Lurago d’Erba (CO)

VILLA SORMANI ANDREANI VERRI

Nel cuore del Parco Regionale della Valle del Lambro sorge Villa Sormani Andreani Verri, costruita nel 1783 e ricca di memorie legate alla figura dell’illuminista Pietro Verri. Realizzata in stile neoclassico, è circondata da un grande parco all’inglese con un roseto antico e diversi alberi secolari dove alcuni cavalli vivono in totale libertà. In esclusiva per le Giornate FAI si potranno visitare il giardino con l’antico roseto nonché i preziosi interni, come la sala del biliardo, caratterizzata da una notevole volta decorata, e la sala dei succhi d’erba con le allegorie dei peccati capitali. I dipinti risalenti a fine Settecento sono di Francesco Corneliani, commissionati su suggerimento di Pietro Verri e realizzati attraverso la tecnica dello “spolvero” con l’utilizzo di colori di origine vegetale.

Apertura: sabato 15 e domenica 16 maggio, dalle ore 10 alle 18