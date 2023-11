Giovani e lavoro: la generazione interrotta

L’Italia non è un Paese per giovani. Con un tasso di disoccupazione giovanile a quota 23,7% nel 2022 e, al contempo, il livello di talent shortage più alto di sempre, siamo uno dei paesi europei in cui “diventare grandi” e farsi strada nel mondo del lavoro è più difficile.



Valentina Magri e Francesco Pastore nel libro “Gioventù bloccata”, edito da Il Sole 24 Ore, sgombrano il campo da facili slogan e rispondono a domande fondamentali: perché molti giovani italiani non trovano lavoro? E perché, quando lo trovano, fanno tanta fatica a essere assunti? Come mai le aziende lamentano di non trovare le persone giuste per certi ruoli? Al loro fianco, esperti ed esperte pronti ad analizzare le ragioni del gap e a fare proposte trasformative.



In occasione di Bookcity Milano, Phyd porta il dibattito sul capitale umano giovanile nella sua sede di via Tortona 31. Dialogano: Valentina Magri, autrice, Alessandro Rosina, docente universitario e scrittore, e Fabiana Andreani, @fabianamanager.