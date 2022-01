Giovanni Allevi in concerto a Milano. Orari e biglietti

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Sabato 29 gennaio Giovanni Allevi si esibirà in un concerto dal vivo al Teatro dal Verme.

Il concerto

Il concerto è l’occasione per ascoltare live i brani della sua ultima opera Estasi per pianoforte solo. Attraverso le note del pianoforte, Giovanni Allevi conduce per mano l’ascoltatore nelle molteplici emozioni dell’essere umano, fino alla più sublime: l’estasi.

Le musiche del grande compositore permetteranno al pubblico di avvicinarsi all’esperienza meravigliosa dell’estasi, attraverso il tocco inconfondibile del suo pianoforte.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti online.