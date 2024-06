Da Ricci osteria il libro "Dalla Puglia con amore”

Dalle 18:30, i due chef raccontano la loro storia e le loro gustose ricette durante un appuntamento firmacopie aperto al pubblico



Giovedì 13 giugno ore 18:30, presso Ricci Osteria, ristorante pugliese situato a Milano, in via Pasquale Sottocorno 27, gli chef Antonella Ricci e Vinod Sookar presentano al pubblico “Dalla Puglia con amore”, un libro sulla storia della famiglia Ricci, dei due chef e le loro gustose e originali ricette. L’incontro, con la preziosa partecipazione di Federico Quaranta come moderatore, sarà aperto al pubblico.



Dopo il programma “Mangia Puglia Ama”, in onda su Food Network (canale 33), gli chef Antonella Ricci e Vinod Sookar, felicemente sposati da venticinque anni, una delle coppie più belle e apprezzate della ristorazione italiana, continuano a raccontarsi.

“Non so cosa avrei fatto nella vita se non fossi nata in una cucina nel cuore dell’entroterra pugliese; non riesco a immaginarmi lontana dalla meraviglia di impastare orecchiette o cavatelli - racconta la chef stellata Antonella Ricci -. Sono grata a Vinod per aver scelto di condividere questa meraviglia con me, diventando quasi più pugliese di noi”.

Questo libro nasce dalla storia del ristorante di famiglia di Antonella a Ceglie Messapica, ma è anche frutto della contaminazione carpita nelle cucine del mondo, dove Antonella e Vinod si sono formati: quelle dei ristoranti stellati e delle piccole trattorie. Oltre cinquanta ricette, tra cui le immancabili orecchiette alle cime di rapa, i cavatelli affogati nella salsa di pomodoro, le bombette in salsa al vin cotto, ma anche le cozze al latte di cocco, l’insalata di frutta tropicale piccante, le banane caramellate alla vaniglia. Inoltre, tutte le schede di ingredienti fondamentali della cucina tipica pugliese per conoscere più da vicino la materia prima regalo di questa terra generosa; un pizzico di creatività e, infine, tanto amore, che è sempre un elemento fondamentale per la buona riuscita di un piatto.



Nel corso della presentazione, sarà possibile acquistare il libro “Dalla Puglia con amore”, e gli chef accoglieranno il pubblico, dedicandosi al firmacopie. Al termine dell’evento, il ristorante Ricci Osteria non effettuerà servizio.





La cucina d’autore di Antonella Ricci e Vinod Sookar nasce a Ceglie Messapica, nel ristorante di famiglia di Antonella “Al Fornello da Ricci”, e cresce nei loro viaggi e nelle esperienze nel mondo. Oggi, gli chef portano la Puglia nel capoluogo meneghino, con pasta, pane e dolci fatti in casa tutti i giorni, insieme al resident chef Francesco Bordone e ai loro soci Massimiliano Paradisi, Marco Postiglione e Sergio Maiorino.