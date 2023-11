Natale in Puglia: l’unico vero natale pugliese a Milano

Da Ricci Osteria lezione di orecchiette della chef Antonella Ricci e una speciale cena per vivere le tradizioni pugliesi delle festività.

Una vera e propria cena natalizia per sentirsi in Puglia, anche se siamo in centro a Milano. Giovedì 30 novembre, Ricci Osteria, in via Pasquale Sottocorno 27, accoglie il pubblico per festeggiare il “Natale in Puglia”, una cena speciale per vivere un autentico Natale pugliese.

Un’occasione unica per immergersi nella festività natalizie pugliesi in un’atmosfera incantata, con luci scintillanti, prelibatezze stagionali e gli chef Antonella Ricci, Vinod Sookar e Francesco Bordone che porteranno in tavola la loro cucina d’autore.



L’evento inizierà alle ore 19:30 con una breve lezione di cucina tenuta da Antonella Ricci, chef stellata e fondatrice di Ricci Osteria, che svelerà agli ospiti i trucchi per preparare delle perfette orecchiette pugliesi fatte in casa. Tra un aperitivo di benvenuto e l’arrivo degli altri ospiti, tutti potranno cimentarsi nell’impastare e dare la giusta forma concava alle orecchiette, seguendo le indicazioni della chef.



A seguire, inizierà la cena placée. Dalla focaccina con crema di lampascioni come aperitivo alla burrata di latte vaccino tra gli antipasti, per continuare con lo sformato di capunti con polpettine di vitello, scamorza e pomodoro fresco, il baccalà in umido con cipollotto fresco, pomodorini appesi, olive leccino e capperi, fino ad arrivare alle pettole al vincotto e alle cartellate al miele, ogni piatto sarà una rappresentazione delle eccellenze gastronomiche dell’amata regione.



Verso la fine della serata, l’atmosfera magica raggiungerà il suo culmine: a luci spente e solo con l’illuminazione delle luminarie natalizie, ci sarà il brindisi corale e l’augurio di Buone Feste. Allo scambio degli auguri seguirà la consegna a tutti gli ospiti presenti in sala di un Pumo portafortuna, emblema di buon auspicio della tradizione pugliese, realizzato da Enza Fasano Ceramiche, punta di diamante della produzione di oggetti in ceramica.



A esaltare l’ambiente magico e festoso ci saranno anche dei musicisti che si diletteranno in canti tradizionali della regione.



Il menu studiato ad hoc per la serata prevede cinque portate e il costo è 70 euro a persona comprensivo di acqua e due calici di vino bianco o rosso della cantina Varvaglione.



Per info e prenotazioni visitare il sito ricciosteria.it o chiamare il numero 02 4970 5612.