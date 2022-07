Come un quadro di Van Gogh: il campo di girasoli visitabile

Dopo il successo di Tulipani delle Meraviglie, nasce un nuovo prezioso progetto green nella sede di Vimodrone (Milano) di Garden Steflor. Si tratta di Agricola delle Meraviglie, il cui obiettivo principale è quello di avvicinare a uno stile di vita sano, in armonia con l'ambiente. Questa è diventata ormai un'esigenza sociale, che sta portando a una rinascita green all'interno delle grandi città, con la valorizzazione e la riqualificazione di luoghi abbandonati, ma anche con la creazione di occasioni di incontro che mettano al centro le relazioni umane. Il 25 giugno è stato inaugurato il Campo di Girasoli/Dalie e Zinnie, che si estende per oltre un ettaro tanto da essere uno dei più vasti in circolazione. Qui si potranno ammirare 35.000 girasoli (di dieci varietà diverse) e altrettante varietà di Dalie e Zinnie che, convivendo coccolati da un'infinità di altri fiori da campo, avranno modo di mostrare quotidianamente il loro capolino carico di semi al sole. Il fatto che ci siano vari fiori che animano il campo dal basso, favorisce la biodiversità e crea un ambiente floreale adatto per il ripopolamento di api, farfalle e insetti attraverso l'impollinazione. Visitare il campo sarà come immergersi nella magia di un quadro di Van Gogh: un'esperienza green ad alto impatto emozionale.

Per impreziosire l'esperienza e renderla un must anche per le famiglie, Garden Steflor ha organizzato anche dei laboratori a tema per bambini e adulti.

16 LUGLIO – GAVETTONE DAY Giochi d’acqua per tutte le famiglie fra i fiori per rinfrescarci da questo caldo! dalle ore 17 alle 19 evento gratuito

23 e 30 LUGLIO - PIANTA UN GIRASOLE Seminiamo e prendiamoci dura del girasole (per bambini dai 3 anni in su) dalle ore 17 alle 19 costo 5 euro (max 30 bambini)

16 e 31 LUGLIO - CORONCINE FIORITE D'ESTATE Realizziamo la corona dell'estate con fiori e girasoli (per bambini dai 5 anni in su) dalle ore 17 alle 19 costo 5 euro (max 30 bambini)