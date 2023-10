Venerdì 13 ottobre 2023 alle ore 10.00 apre la mostra “Girotondi – cromie condivise”, evento ospitato da Stecca3, Milano. L'installazione collettiva, organizzata dall’associazione di promozione sociale LeArtiPossibili, è frutto di una call lanciata nei mesi scorsi e raccoglie i contributi di 85 partecipanti tra artisti, creativi, gruppi provenienti da strutture di accoglienza e riabilitazione e gruppi di libera aggregazione, per un totale di 886 manufatti ricevuti.



L’iniziativa, che gode dei patrocini del Comune di Milano, Consiglio di zona 9 e della Città Metropolitana, rientra nel biennio 2022-2023 che LeArtiPossibili ha dedicato alla lana, andando ad approfondire il focus sulla lavorazione del materiale già evidenziato nell’esposizione del 2022 “LANA - dal bianco al nero” andando ora a esplorare l’intero spettro cromatico.



I “Girotondi” creati dai partecipanti sono cerchi di lana modulati in tre dimensioni, diversi tra loro per colore e lavorazione. Dall’uncinetto alla maglia, dalla tessitura alla cardatura, dal feltro al ricamo, dai pon-pon al collage, fino alle tecniche meno comuni o alle combinazioni più personali delle lavorazioni, i manufatti realizzati dai partecipanti sottolineano la libera rielaborazione del materiale, mantenendo l’aderenza alla modalità proposta per l’installazione collettiva.



“Girotondi – cromie condivise – dice Fiorenza Giuriani, presidente LeArtiPossibili – vuole inserirsi in un’ottica di collaborazione, per fare della pratica artistica uno strumento non solo espressivo, ma anche terapeutico, educativo e di condivisione, in una prospettiva di allargamento degli orizzonti di confronto e di crescita reciproca. Anche il titolo dell’esposizione rimanda ai movimenti di cittadini sorti spontaneamente nei primi anni del Duemila per la difesa della democrazia, delle libertà civili e della legalità”.



L’installazione collettiva “Girotondi – cromie condivise” verrà esposta per la prima volta alla Stecca3 di Milano, per poi proseguire il suo viaggio in diversi contesti espositivi in collaborazione con altre realtà associative.



L’iniziativa alla Stecca3 prevede il contributo di altri soggetti. L’associazione “Sul filo dell’Arte” sarà presente con un pannello interattivo di crochet art dedicato all’artista Yayoi Kusama, mentre per il progetto “Trappeto” verranno esposti alcuni prototipi di tappeti realizzati con le catenelle a crochet utilizzate durante l’esposizione “LANA - dal bianco al nero”, nell’ambito dell’installazione di Urban Knitting.

Inoltre, Domenica 15 ottobre dalle 10.00 alle 13.00 l’associazione “Parole e Punti” sarà presente con le “Coperte dell’Abbraccio” e le “Presine-Piadine”, manufatti realizzati all’uncinetto e a maglia il cui ricavato verrà devoluto, rispettivamente, a favore delle donne maltrattate e vittime di violenza di genere, e per l’emergenza in Emilia-Romagna.



Sabato 21 Ottobre, alle 15.30, avrà luogo l’incontro pubblico dal titolo “La Possibilità del Limite”, con interventi di docenti, artisti e altri professionisti nell’ambito del sociale, che si confronteranno sul tema del limite inteso non come ostacolo, ma come stimolo alla creatività, un elemento costrittivo in grado di generare sviluppi inattesi.

Tra gli invitati al panel, Isabella Bolech – psicologa, arteterapeuta, formatrice e supervisore Art Therapy Italiana; Paola Parma – arteterapeuta, direttrice didattica dipartimento AT presso Art Therapy e formatrice aziendale; Pietrina Atzori – fiber artist; Francesca Morini – Atelier Poiesis La Nostra Comunità; Francesco Fondacci – arteterapeuta e Ferruccio Colombo – Mater Gratiae; Barbara Pavan – curatrice e critica d’arte specializzata in Fiber Art.



Per partecipare all’incontro pubblico “La Possibilità del Limite” è richiesta la prenotazione all’indirizzo prenotazioni@leartipossibili.it



Gallery



L’installazione collettiva “Girotondi – cromie condivise” è visitabile, a ingresso libero, dal 13 al 15 ottobre e dal 20 al 22 ottobre 2023, nei seguenti orari di apertura: 10.00 – 13.00 / 15.00 – 19.00.