L’Istituto Svizzero ospita la presentazione pubblica del volume 'Giuseppe Luigi Fossati. Poesie', curato da Stefano Barelli.



La presente edizione, promossa dal Comitato scientifico della collana editoriale dello Stato del Cantone Ticino Testi per la storia della cultura della Svizzera italiana, riunisce per la prima volta l’intera produzione in versi di un letterato già indicato come la migliore voce poetica proveniente dai territori della Svizzera italiana prima del Novecento.



L’opera è stata è stata pubblicata grazie all’Aiuto federale per la lingua e la cultura italiana.



Interventi di: Stefano Barelli, Jean-Jacques Marchand, William Spaggiari.



Modera l’incontro Raffaella Castagnola Rossini, Direttrice della Divisione della cultura e degli studi universitari, Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport del Cantone Ticino.

_______________



28.11.2022 H18:00



Ingresso gratuito