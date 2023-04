Fuorisalone 2023, design e glamping in Piazza del Cannone

Alla Milan Design Week torna, dal 17 al 23 aprile, Crippaconcept, il più importante player italiano di progettazione e produzione di mobile home e tende lodge Made in Italy per la ricettività all’aria aperta di nuova generazione.

L'installazione

Crippaconcept sarà presente con tante novità che popoleranno lo spazio espositivo all’interno del DDN HUB, al Castello Sforzesco, Piazza del Cannone: un’installazione architettonica completamente percorribile che riproduce la ricettività glamping nel cuore di Milano, per avvicinare i passanti e far scoprire loro che cosa significa fare una vacanza all’aria aperta d’eccellenza. In particolare, il 20 Aprile 2023, si riuniranno qui tutti i maggiori protagonisti italiani del settore della ricettività open air per uno special event imperdibile.

La presenza di Crippaconcept è sintetizzata nella formula “OPEN AIR DESIGN VISION” ovvero idee rivoluzionarie e visioni future ma anche stile, eleganza e bellezza. Un progetto che sintetizza la ricerca scientifica e architettonica e lo sviluppo concreto dell’azienda, introdotti in questi anni, che coniugano l’estetica e il design delle unità abitative mobili con la minimizzazione dell’impatto ambientale. Create utilizzando materiali naturali, riciclati e riciclabili, progettate con approccio ergonomico, con una visione d’insieme che concepisce mobile home e tende lodge come parte integrante di un progetto paesaggistico ampio a basso impatto ambientale, tanto nelle dotazioni interne all’unità abitativa mobile, quanto del contesto del glamping village e del villaggio turistico, che adottano - a propria volta - sempre di più strategie di sostenibilità ambientale e compensazione per rigenerare le risorse consumate al loro interno.

A quattro anni dalla sua “prima volta”, nel 2019, quando il turismo all’aria aperta d’eccellenza era un settore poco conosciuto in Italia, fuori dalla cerchia degli appassionati, Crippaconcept torna con le sue unità abitative mobili, in un panorama completamente cambiato: gli ultimi due anni, infatti, grazie alle caratteristiche della vacanza all’aria aperta unite al contesto storico, sono stati un catalizzatore senza precedenti, che hanno attirato turisti di tutte le fasce d’età e di tutte le tipologie (famiglie, coppie, single ecc). Questo ritorno ha lo scopo di raccontare come si sono evoluti architettura, design e valori di questa nuova generazione di ospitalità.

Sergio Redaelli, CEO Crippaconcept, anticipa con un commento la partecipazione: "La nostra presenza alla Milan Design Week ha un valore ancora più importante del 2019: torniamo dopo quattro anni intensissimi, in cui abbiamo lavorato senza sosta per garantire ai nostri clienti di accogliere al meglio tutti i turisti che hanno apprezzato questa forma di turismo immersa nella natura, attenta alla privacy e allo spazio personale, ricca di ricerca enogastronomica, intrattenimento, sport, benessere e cultura. Siamo ad un nuovo inizio, ad una nuova vita – come tutti - mai più come prima, a raccontare chi siamo, che cos’è il settore oggi con l’aiuto di tutti i più importanti esperti italiani ed esteri: dal mondo accademico, ai grandi gruppi del turismo open air, dagli architetti e paesaggisti ai rappresentanti delle amministrazioni locali per provare a narrare che cos’è il sistema open air del futuro con le tendenze e i dati che abbiamo a disposizione. Dove eravamo e dove stiamo andando, e dove ci porta o vogliamo portare gli sviluppi futuri.”