Golden Skate Awards, Carolina Kostner e gli altri protagonisti del pattinaggio sul ghiaccio

Torna a Milano, per tutti gli amanti del pattinaggio su ghiaccio, il grande spettacolo del Golden Skate Awards. Sabato 26 novembre, nello splendido impianto dell’Allianz Cloud scenderanno in pista i grandi campioni della specialità per uno show dall’indubbio fascino artistico e sportivo.

I campioni presenti

Il pubblico potrà seguire dal vivo lo svizzero Stephane Lambiel, argento Olimpico e due volte Campione del Mondo, lo spagnolo Javier Fernandez bronzo Olimpico e anche lui due volte Campione del Mondo.

A completare il cast: Ryan Bradley, Jason Graetz, Ekaterina Kurakova, Annette Dyrtr & Yannick Bonheur e i campioni azzurri Matteo Rizzo, Anna Pezzetta, Lara Naki Gutmann e la coppia Charlene Guignard & Marco Fabbri.

La conduzione del Golden Skate Awards vedrà protagonisti una coppia d’eccezione composta da Guido Bagatta e dalla Campionessa Carolina Kostner vera icona del pattinaggio internazionale.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti on-line.