Golosaria: la quarta settimana del gusto incontra a Milano la cucina di Daniel Canzian

Milano, 4 aprile 2022 - La quarta Settimana del Gusto Lombardo si presenta con il sapore della cucina di Daniel Canzian, ristorante “coronato" della guida ilGolosario Ristoranti che ha risposto alla chiamata di Paolo Massobrio e Marco Gatti con un menu dedicato all’abbinamento tra il Grana Padano Dop e le più interessanti espressioni del vino della Lombardia.



L’iniziativa, che si inserisce nel progetto di Ascovilo (Associazione Consorzi Tutela dei Vini Lombardi a Docg, Doc e Igt) e Consorzio Tutela Grana Padano Dop denominato “Nati per stare insieme”, avrà il suo culmine martedì 5 aprile (ore 13) quando il locale di zona Brera-Solferino ospiterà il pranzo guidato da Marco Gatti, mentre per tutta la settimana (dal 4 al 9 aprile) porterà il menu composto da Asparagi in aperta campagna e cialde croccanti al Grana Padano Dop; spaghetti alla milanese, erbe fini e Grana Padano Dop; nocetta di vitello alla Principe Orloff, fonduta leggera al Grana Padano Dop e cheesecake alle fragoline di bosco. Ad accompagnare le portate, un Garda Doc Spumante Metodo Classico, un Lugana Doc e un Buttafuoco dell’Oltrepò Pavese Doc. (Info e prenotazioni: tel. 0263793837)



DANIEL CANZIAN

Allievo prediletto di Gualtiero Marchesi, di cui è stato per anni il braccio destro, Daniel Canzian è chef patron di questo locale d’eccellenza della città dove, nella sala elegante e dal design moderno, viene proposta la sua cucina italiana contemporanea in interpretazione magistrale. Nel 2019 è stato per IlGolosario ristoranti il miglior locale di Milano, corona radiosa confermata anno dopo anno.



Tutte le informazioni e il calendario completo delle Settimane del Gusto su www.golosaria.it