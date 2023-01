Goodbye papà - Spettacolo teatrale multilingue

Dopo Bristol, Londra, Kingston e Roma, sbarca a Milano questa esperienza multilingue unica in lingua e musica targata Teatro Multilingue. La compagnia crea spettacoli multilingue dove più lingue si mescolano all'interno della stessa storia, ma non serve conoscerle tutte per seguire la storia e capire, anzi!



La trama: English Father muore improvvisamente in Egitto, lasciando “metà di sé” a suo figlio in Italia e l’altra metà a sua figlia in Grecia, entrambi abbandonati all’età di 6 anni in momenti diversi della sua vita. La notizia della morte raggiunge Figlio in Italia, e ora si deve preparare per il funerale...



Una storia di famiglia decisamente bizzarra: un monologo divertente e commovente strutturato come una sonata per piano che esplora temi quali l'identità, i ricordi condivisi e, last but not least, la nostra relazione con la lingua, che sia "nativa", "ereditata", "straniera" o "studiata" non ha nessuna importanza perché la connessione va ben oltre tutto questo. In inglese, italiano e greco moderno, ma non serve conoscerle tutte per seguire e capire.



"Ci ha colpito quel filo invisibile delle varie lingue in una storia che unisce il mondo e la sua diversità." Vasilikì Argenti, Atene



"Spettacolo meraviglioso! Grande bravura tecnica e una storia chiara, bella e commovente attraverso ogni lingua." Twickenham Youth Theatre, Londra





Sabato 21 gennaio ore 20:30

Domenica 22 gennaio ore 18:00

Presso Isolacasateatro

via Jacopo dal Verme, 26

20149 Milano (MI)





Per prenotazioni: info@isolacasateatro.org - info@teatromultilingue.com