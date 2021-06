Nel centro di Gorgonzola prende forma la nuova stazione pubblica di ricarica elettrica

La colonnina di COGESER Energia, voluta dall’amministrazione comunale, è stata posizionata in questi giorni in via Italia 62, davanti al municipio storico. Entrerà in funzione tra alcune settimane.

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Prende forma la nuova stazione pubblica di ricarica elettrica di Gorgonzola. I cittadini hanno assistito, nei giorni scorsi, all’installazione di una colonnina per veicoli elettrici davanti al municipio storico, in via Italia 62. L’impianto è realizzato, in collaborazione con l’amministrazione comunale, da COGESER Energia, società del Gruppo COGESER, multiutility energetica di cui il Comune di Gorgonzola è socio. Collocata su suolo pubblico, la colonnina entrerà in funzione tra alcune settimane, dopo il completamento degli allacciamenti e la riasfaltatura. Sarà fruibile 24 ore su 24 e geolocalizzata sulle mappe di mobilità. Nella foto: Lino Ladini, amministratore unico di Cogeser Energia, e Serena Righini, assessore alle Politiche ambientali ed energetiche del Comune di Gorgonzola.