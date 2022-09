Torna la Gran Fondo del Naviglio dopo due anni di stop per pandemia

Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia covid, torna la Gran Fondo del Naviglio, alla sua nona edizione, anche se si tratta di una manifestazione storica, che affonda le sue radici nel lontano 1895. Si svolgerà sabato 10 settembre. Sono previsti due percorsi: quello di 14 chilometri e quello di 2 chilometri. Il primo partirà alle 9 da Gaggiano: appuntamento per la consegna di chip e cuffie a partire dalle 7.30, sulla sponda lato destro del Naviglio Grande, a cento metri dalla chiesa. Il secondo percorso partirà invece alle 11.30 (ritrovo a partire dalle 10) presso la Canottieri San Cristoforo in Alzaia Naviglio Grande 122.

Mancherà quindi la 24 chilometri da Cassinetta di Lugagnano, ma questo non farà demordere gli appassionati della gara di nuoto che affollano tradizionalmente le acque del Naviglio Grande all'inizio di settembre. L'arrivo in Darsena è previsto per le 13.30, dopodiché seguirà la cerimonia di premiazione per i primi tre uomini e le prime tre donne, oltre a premi speciali per il più grande e il più piccolo di ogni categoria.