Una gran passione per la meccanica - Letture da Carlo Emilio Gadda

Evento del Festival dell'Ingegneria organizzato dal Politecnico di Milano

Regia di Marco Rampoldi

in collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano





Carlo Emilio Gadda ingegnere e narratore.Le due personalità complementari vengono messe a confronto seguendo le vicende ‘del’ Carlo Velaschi, il capotecnico – ingegnere mancato del romanzo La meccanica, che immagineremo autore di alcuni fra i passaggi più importanti degli scritti di divulgazioni scientifica contenuti in Azoto. Un modo per scoprire alcuni lati meno noti del maestro, senza rinunciare alla sua prosa comunicativa e naturalmente teatrale. Con la scala esterna del padiglione B12 che diviene palcoscenico naturale e ‘strumento musicale’ suonato in interazione con una chitarra elettrica, per una lettura /spettacolo in chiave contemporanea.

