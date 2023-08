Grandi nomi dell'arte e della cultura per la nuova edizione di Biennale Milano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il prossimo autunno Milano, la città italiana più all’avanguardia nei settori dell’arte, della moda e del design, ospiterà artisti provenienti da oltre 40 Paesi che esporranno le loro opere in un contesto internazionale nel quale potranno farsi conoscere da esperti ed appassionati d’arte di tutto il mondo, complice il grande risalto che l’iniziativa avrà su stampa e televisioni. Le selezioni sono aperte a pittura, poesia, fotografia, scultura, artigianato, grafica, design ed ogni altra espressione artistica di tutti coloro che portano bellezza ed energia positiva alla società. "A Milano una Biennale è necessaria - sostiene Vittorio Sgarbi - per intercettare il mondo di creatività variopinta che in quella stessa città si muove". Tante le personalità dell'arte, della cultura e dello spettacolo che daranno il loro contributo alla manifestazione tra cui il giornalista e direttore di TgCom Paolo Liguori, la giornalista Silvana Giacobini, già direttrice di «Chi» e di «Diva e Donna», il direttore del Vittoriale degli Italiani Giordano Bruno Guerri, lo stilista Alviero Martini, Mario Luzzatto Fegiz, critico musicale, Katia Ricciarelli, soprano e attrice, Cristina Cattaneo, giornalista e scrittrice, il fotografo di fama internazionale Roberto Villa, amico di Pier Paolo Pasolini e di Dario Fo, Giada Eva Elisa Tarantino, storica dell'arte, il Presidente della Regione Lombardia, il sindaco della città di Milano e molti altri. "In tutte le grandi città artistiche del mondo c'è una biennale d'arte - ha spiegato Nugnes - Non ho mai capito perché solo Milano, con la sua storia e la sua tradizione legata all'arte, non avesse un appuntamento di questo tipo". Per info sulle selezioni: www.biennalemilano.it - info@biennalemilano.it, 3887338297, 3517250110