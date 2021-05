Grandi pulizie alle case popolari di Quarto Oggiaro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Continua l’impegno di pulitura dei muri dalle scritte vandaliche e di cura della nostra città. Sabato 8 maggio 2021 dalle ore 9.45 alle ore 13.00 ci sarà infatti un progetto di riqualificazione alle case popolari MM di via Vittani 1 ( punto di ritrovo) e via Cittadini 2 a Quarto Oggiaro. Cittadini volontari e cittadini dei comitati degli inquilini si uniranno per strappare al degrado e riqualificare gli stabili dalle scritte vandaliche sotto la regia del Coordinamento Comitati Milanesi. Causa Covid-19 il numero dei volontari verrà limitato per evitare assembramenti e l’evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid. L’iniziativa ha avuto il Patrocinio del Comune di Milano proprietario degli edifici, si svolge con la collaborazione tecnica di MM, gestore degli alloggi che ha fornito vernici e materiali e ricade nei patti di collaborazione tra il Comune di Milano e MM gestione case popolari del Comune di Milano ed il Coordinamento Comitati Milanesi per la cura degli spazi e manufatti del Comune di Milano. "Dopo via Nikolajevka 1,3,5 e via Laghetto 2, Comune, MM, Coordinamento dei Comitati Milanesi ancora insieme non solo per pulire ma anche per lanciare un segnale di attenzione, di cura e di rispetto per i nostri quartieri e per i manufatti in essi contenuti. E' proprio dalle nostre vie, dai nostri Quartieri, con dei piccoli gesti di amore che dobbiamo riconquistare la nostra Città" dichiarano all’unisono Fabiola Minoletti, e Salvatore Crapanzano del Coordinamento Comitati Milanesi L’intervento comporterà la rimozione di oltre 400 scritte vandaliche