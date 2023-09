Gravity Circus: all’Idroscalo di Milano arriva il circo più spericolato del mondo

Al via la terza edizione di “Gravity”, con la nuovissima produzione intitolatala “Equilibrium”, uno dei circhi più spericolati ed estremi del mondo, che dal 6 Ottobre al 10 Dicembre 2023 allieterà i milanesi con i suoi spettacoli all’Idroscalo. Il Gravity Circus torna con uno show completamente nuovo su una super pista moderna e ricca d’effetti acquatici. Diretto artisticamente da Larry Rossante e con il management esclusivo di Lenny Alvarez. Reduci dai successi delle passate edizioni 2021 e 2022, la produzione ha voluto alzare ulteriormente l’asticella per non deludere le aspettative dei suoi fedeli spettatori e di tutti coloro che vorranno scoprire “l’extreme live experience” del Gravity Circus.

L’Idroscalo di Milano torna quindi a trasformarsi in un palcoscenico di artisti pluripremiati nei più grandi festivals circensi del mondo, pronti a intrattenere con le loro incredibili evoluzioni coreografate da spettacolari giochi d’acqua. Un grande spettacolo dalle esibizioni adrenaliniche, in grado di divertire e soprattutto far riflettere. Qui tutte le informazioni per l'acquisto del biglietti.

Dove e Quando

Da venerdì 6 Ottobre a domenica 10 Dicembre 2023 presso l’Idroscalo di Milano.

Tutti i Lunedì, Venerdì e Sabato doppio spettacolo, alle ore 17.30 ed alle ore 21.00

Martedì 31 Ottobre “EXTRA HALLOWEEN SHOW” alle ore 21.00

La domenica e 1 Novembre doppio spettacolo alle ore 15.30 ed alle ore 18.00

Giovedì 7 Dicembre alle ore 17.30

Quanto dura lo spettacolo circense? “Equilibrium” promette di stupire ed emozionare per due ore d’incredibile spettacolo.

Condizioni

Presentare il Biglietto in formato cartaceo all’ingresso dell’evento.

Il Biglietto d’ingresso giornaliero è valido esclusivamente per lo spettacolo selezionato in fase di acquisto.

I posti sono assegnati direttamente dalla produzione dello spettacolo, se acquisti più biglietti i posti sono assicurati come affiancati.

I bambini da 0 a 2 anni non compiuti accedono gratuitamente all’evento.

La tariffa ridotta è valida per i bambini dai 2 ai 9 anni.