Green christmas in fonderia napoleonica eugenia 17 e 18 dicembre 2022

Lo shopping natalizio a Milano? Naturale, “Green Christmas”!

Anche quest’anno il 17 e 18 dicembre torna alla Fonderia Napoleonica del quartiere Isola “Green Christmas”, il Mercatino eco che dal 2012 propone idee di artigianato artistico, design, abbigliamento e cosmesi naturale attente al benessere e all’ambiente. Il luogo migliore da visitare per evitare le corse frenetiche a caccia del regalo perfetto. In una suggestiva location di archeologia industriale normalmente chiusa al pubblico una scelta adatta a ogni budget tra gioielli, sartorie sociali, moda sostenibile, ceramiche e vetri artistici, oggetti di artigianato e design, cosmesi olistica. Un paradiso per spiriti green e amanti del bello – nei due giorni dell’evento è possibile visitare (su prenotazione) lo spazio museale della fabbrica che ha dato vita alle campane più famose d’Italia e a opere come il portale del Duomo di Milano



Lo spirito del Natale è sempre più “green”, attento all’ambiente, alla salute delle persone e alla sostenibilità delle produzioni – tanto più dopo gli anni difficili della pandemia. E se c’è un luogo che ha fatto di un “verde” Natale la sua filosofia di vita questo è proprio “Green Christmas”, il mercatino che dal 2012 nel periodo natalizio prende in prestito gli spazi della Fonderia Napoleonica Eugenia, nel cuore del quartiere Isola di Milano.

L’edizione 2022 si svolgerà il 17 e 18 dicembre, dalle 10.00 alle 19.00. Sulle bancarelle di questo villaggio natalizio ci saranno produzioni ispirate ai principi dell’ecososteniblità - economia circolare, upcycling, rispetto per l’ambiente – con una particolare attenzione a tutto quello che viene realizzato ancora artigianalmente, dalle mani dell’uomo e non dalle macchine, e con una scelta che si adatta ad ogni budget.

Abiti tinti con erbe e fiori, sartorie sociali attente alle fragilità dell’ecosistema e insieme a quelle dei lavoratori; lane e sete di recupero, capi attenti alla filiera produttiva e originali (non c’è un modello uguale a un altro), materiali cruelty-free, canapa biologica (inattaccabile da muffe e acari!), lino e cotone delicati sulla pelle; prodotti per la cura del corpo con ingredienti naturali – dai saponi ai lip labbra – creme con ingredienti amici della pelle, senza conservanti, coloranti o profumazioni artificiali; oggetti di design per la casa in legno, creazioni artistiche in ceramica, vetro o terracotta fatte a mano; illustrazioni; gioielli che restituiscono la vita a materiali di scarto accanto a quelli in metalli preziosi; materassi e cuscini con semi e cotoni naturali; intimo in canape e bambù; senza dimenticare miele, biscotti e – per scaldarsi – una ampia selezione di tisane e tè.

Insomma un paradiso dello shopping natalizio consapevole, perfetto per spiriti green e amanti del bello – che potranno godere della suggestiva location: passeggiare tra gli ambienti della Fonderia Napoleonica è come fare un viaggio nella storia secolare della fusione del bronzo, oltre a essere una gioia per gli occhi. Qui restano ancora i locali dei forni e le fosse di fusione, dove sono state realizzate alcune delle più belle campane artistiche italiane – tra le altre, quella della chiesa fiorentina di Santa Maria Novella e quella del campanile di San Marco a Venezia, oltre che opere di pregio come il portale del Duomo di Milano.

Per i visitatori c’è anche la possibilità (su prenotazione) di visitare lo spazio museale annesso all’antica fabbrica, normalmente chiusa al pubblico, dove sono conservati documenti, fotografie, strumenti e bozzetti legati all’attività di fusione artistica.

