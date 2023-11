Green Day a Milano a giugno 2024 per gli I-Days

Sono i Green Day il primo 'headliner' degli I-Days di Milano nel 2024. Il festival, che nel 2023 ha raccolto più di 320mila spettatori, torna l'anno prossimo all'Ippodromo La Maura di Lampugnano. La band californiana toccherà l'Italia soltanto una volta e sarà proprio a Milano, il 16 giugno, in occasione del 'The saviors Eu/Uk tour', durante il quale, oltre al nuovo album 'Saviors', i Green Day celebreranno i due album di maggior successo: 'Dookie' e 'American idiot', che compiranno rispettivamente 30 e 20 anni.

Ad aprire il concerto dei Green Day sarà la band inglese Nothing but Thieves, con 4 album all'attivo, già salita sul palco degli I-Days il primo luglio 2023 come apertura ai Black Keyes e a Liam Gallagher. Quella del 2024 sarà la ventesima edizione del festival. È ancora presto per le informazioni dettagliate sui biglietti.