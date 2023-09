Milano Green Week 2023, più di 300 eventi dedicati al cambiamento climatico

Dal 26 settembre al 1° ottobre a Milano torna la Green Week, una settimana di appuntamenti dedicati all'attenzione al cambiamento climatico.

La manifestazione

La Green Week avrà oltre 350 eventi che vedranno protagoniste le associazioni, i comitati, gli enti che nei mesi scorsi hanno risposto all’avviso del Comune di Milano per comporre il grande palinsesto della ‘settimana verde’, e che daranno voce e forma alla biodiversità, all’ecologia, alla sostenibilità, al riciclo, ponendo l’accento sulle sfide cui i territori urbani e i loro abitanti sono chiamati

Se ne parlerà in particolare mercoledì 27 settembre, a Palazzo Reale, nel corso del convegno ‘Come ci ambientiamo al cambiamento climatico’, organizzato dall’Assessorato all’Ambiente e Verde del Comune di Milano. Grazie al contributo di climatologi, ingegneri ambientali, agronomi, botanici, architetti del verde e di molti altri ospiti, si analizzeranno gli eventi climatici estremi che colpiscono le città e il loro impatto devastante, si approfondirà quanto è accaduto a Milano la notte del 25 luglio anche in termini di gestione dell’emergenza e si concluderà con uno sguardo sul futuro, verso un nuovo modo di progettare gli spazi verdi, di mettere a dimora gli alberi (scegliendo le specie più adatte) e di prendersene cura.

“Dopo la tempesta che ha colpito Milano a luglio – ha spiegato l’assessora all’Ambiente e Verde Elena Grandi – abbiamo deciso che la Green Week del 2023 sarebbe stata l’occasione, che non dovevamo perdere, per parlare di quello che era successo, delle cause e delle conseguenze, con l’obiettivo di guardare oltre. E sono stata davvero felice di constatare che moltissimi degli eventi già presenti in palinsesto ruotavano attorno al tema dell’emergenza climatica e della tutela dell’ambiente. Ringrazio tutte le associazioni, i comitati, gli enti e le persone che dedicheranno tempo ed energia alla Milano Green Week di quest’anno, spero sia l’occasione per tutti e tutte di riflettere, capire e cambiare, senza preconcetti, ma con il solo intento di trovare soluzioni per mitigare gli effetti devastanti dei cambiamenti climatici”.

Il programma

Per scoprire il programma completo visitare il sito dedicato.