Greenquiz: una serata per l’ambiente con i volontari di Greenpeace e ospiti speciali

Domenica 8 ottobre dalle ore 18 presso Hug Milano (Via Giulio e Corrado Venini 83) si terrà l’evento “GreenQuiz”, una serata di condivisione e divertimento a tema ambientale organizzata dai volontari e dalle volontarie del gruppo locale di Greenpeace Milano.



Greenpeace Milano è il gruppo locale dell’organizzazione internazionale che ha fatto dell’impegno ambientalista una missione portata avanti da oltre 50 anni con l’obiettivo di proteggere l’ambiente, promuovere la pace e incoraggiare le persone a cambiare abitudini.



La serata sarà un’occasione per avvicinarsi al mondo del volontariato e alla mission di Greenpeace mettendosi in gioco e aprendosi alle tematiche ambientali. Per questo, l’evento si aprirà con un’introduzione dei volontari del gruppo locale di Milano che, dopo la presentazione, lasceranno la parola agli ospiti invitati: Lisa Casali, scienziata ambientale, content creator e scrittrice; Martina Miccichè, scienziata politica, fotoreporter e femminista e Andrea Grieco, divulgatore climate change e diritti umani.

Gli ospiti parteciperanno a un Green Talk per condividere le loro esperienze, esporre le loro opinioni e creare un momento di dialogo tra di loro e anche con il pubblico su argomenti ambientali.

Dopo il talk avrà luogo il GreenQuiz: un quiz con domande legate all’ambiente, all’inquinamento e al cambiamento climatico per mettersi in gioco e prendere coscienza delle problematiche ambientali che viviamo oggi.



L’evento è aperto a tutti ed è consigliata la prenotazione dell’ingresso gratuito tramite Eventbrite a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-greenquiz-talk-con-ospiti-quiz-e-aperitivo-per-lambiente-728707211887?aff=oddtdtcreator