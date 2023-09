? VENERDI 27 OTTOBRE ALLE ORE 15:30?



Registrati alla seconda edizione del "GreenVesting Forum 2023 - Dove finanza, pianeta e persone si incontrano" e fai contare la tua voce con noi, insieme potremo essere protagonisti del cambiamento e fare la differenza che abbiamo sempre desiderato?



?? Vuoi scoprire le potenzialità dell’investire sostenibile per te e per il futuro del pianeta? Scopri l'evento ed iscriviti dal sito dell'evento!



Insieme a noi potrai:



? ascoltare le parole dei fondatori e confrontarti con loro, scoprendo le novità del settore e gli sviluppi di Ener2Crowd per il futuro;

? scoprire le aziende proponenti, le società più importanti che si sono affidate alla piattaforma per raccogliere fondi;

?incontrare e conoscere gli altri investitori che hanno contribuito a costruire quella che è oggi la più grande comunità di investitori etici d’Europa e d’Italia;

? contribuire attivamente ed in prima persona alle tavole rotonde ed ai risultati che verranno raccolti in un report finale;

?aggiornarti sui futuri sviluppi tecnologici ed impatti che vogliamo generare assieme come comunità innovativa e sostenibile.



? Il tutto in un’atmosfera piacevole e conviviale, con un aperitivo di chiusura per salutarci e conoscerci ancora meglio.



? L'evento è ad impatto zero: è stato sviluppato in modalità quanto più possibile rispettosa del clima, minimizzando le attività inquinanti e calcolando le restanti emissioni di CO2 non evitabili, compensandole attraverso la piantumazione di alberi nel nostro Bosco Dell’Energia.



? A tutti i partecipanti in presenza verrà dato un welcome kit con gadget 100% sostenibili.



?? Ma attenzione: l'evento è a numero chiuso ed i posti sono limitati. Solo 90 posti disponibili!



? Iscriviti subito e partecipa al GreenVesting Forum 2023: https://greenvestingforum.it/greenvesting-forum-2023/



? Non vediamo l'ora di incontrarti di persona!