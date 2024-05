Un'esplosione di energia grunge sta per invadere Milano con il live di Libithium, la tribute band dei Nirvana, insieme agli ospiti Next, tribute band degli Stone Temple Pilots. Libithium non è solo una semplice band tributo ai Nirvana: è un tributo vivo e pulsante al genio musicale di Kurt Cobain, Krist Novoselic e Dave Grohl. Con un messaggio rivoluzionario e un'energia travolgente, Libithium porta avanti lo spirito incendiario che ha reso immortali le canzoni dei Nirvana. Ogni membro porta con sé un bagaglio di esperienza e talento, unito dall'obiettivo comune di onorare i Nirvana attraverso esibizioni intense e memorabili.

Grunge will have his revenge on Milan! (Nirvana + Stone temple pilots tribute)